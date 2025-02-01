Edirne'deki trafik kazasında 5 araç zarar gördü
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 5 araç zarar gördü.
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 5 araç zarar gördü.
Şükrüpaşa Mahallesi'nde D.İ'nin kullandığı 34 ST 4946 plakalı hafif ticari araç, O.A. yönetimindeki 34 YNS 52 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç park halindeki 3 araca daha çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken 5 araçta maddi hasar oluştu.
Araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı, sürücüler ise polis merkezi amirliğine götürüldü.
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