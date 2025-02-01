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        Edirne'de asayiş

        Keşan ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 13:32 Güncelleme: 01.02.2025 - 13:59
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi.

        Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde polis ekipleri şüphe üzerine A.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 36 fişek ele geçirildi.

        A.A. gözaltına alındı.

        - Keşan'da firari hükümlü yakalandı

        Keşan ilçesinde firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kontrollerinde durumundan şüphelendikleri T.Ö'nün sorgusunu yaptı.

        Ekiplerce 1 yıl 8 ay hapis cezası olduğu belirlenen T.Ö. gözaltına alındı.

        Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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