TÜ'de 56 akademisyen bağımlılıkla mücadele dersi eğitimlerini tamamladı

Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Genel Sekreter İlyas İpek ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Yence de katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Muzaffer Demir, programda yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede eğitimin önemli olduğunu belirtti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde 4 gün süren programı başarıyla tamamlayan akademisyenler sertifikalarını törenle aldı.

Trakya Üniversitesinin (TÜ) Yeşilay ile yapmış olduğu işbirliği kapsamında düzenlenen "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Uygulayıcı Eğitimi" tamamlandı.

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