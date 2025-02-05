Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK zanlısı Y.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen Y.D, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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