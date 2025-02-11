Edirne'de polis ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi

Motosiklet sürücüleri ise kentteki bozuk yollardan dolayı mağduriyet yaşadıklarını, bazen motosikletten düşüp yaralandıklarını belirtiler.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Bulvarı'nda yaptığı denetimlerde, 80 motosiklet kontrol edildi, 25 sürücüye toplam 32 bin lira ceza uygulandı.

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