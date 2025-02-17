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        Edirne İl Özel İdaresi kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında kaçak 15 yapıyı yıktı

        Edirne'de kaçak olduğu belirlenen 15 yapı yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:33 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:47
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        Edirne İl Özel İdaresi kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında kaçak 15 yapıyı yıktı
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        Edirne'de kaçak olduğu belirlenen 15 yapı yıkıldı.

        Edirne İl Özel İdaresi kaçak yapılaşmayla mücadelesini sürdürüyor.

        Özel İdare ekipleri, şubat ayında il geneli sorumluluk bölgesinde 15 kaçak yapının yıkım işlemlerini gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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