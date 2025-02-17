Edirne İl Özel İdaresi kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında kaçak 15 yapıyı yıktı
Edirne'de kaçak olduğu belirlenen 15 yapı yıkıldı.
Edirne'de kaçak olduğu belirlenen 15 yapı yıkıldı.
Edirne İl Özel İdaresi kaçak yapılaşmayla mücadelesini sürdürüyor.
Özel İdare ekipleri, şubat ayında il geneli sorumluluk bölgesinde 15 kaçak yapının yıkım işlemlerini gerçekleştirdi.
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