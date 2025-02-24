Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de taksinin yayaya çarpma anı araç kamerasında

        Edirne'de taksinin yayaya çarpma anı araç kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 00:18 Güncelleme: 24.02.2025 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de taksinin yayaya çarpma anı araç kamerasında
        ABONE OL

        Edirne'de taksinin yayaya çarpma anı araç kamerasınca kaydedildi.

        B.T'nin kullandığı 22 T 0015 plakalı taksi, Bahriye Üçok Caddesi'nde yolun karşısına geçen E.V'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı yaya, sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

        Kaza anı, taksideki araç kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya seçim sonuçları açıklandı
        Almanya seçim sonuçları açıklandı
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        Vatikan: Papa'nın durumu kritik
        Vatikan: Papa'nın durumu kritik
        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!

        Benzer Haberler

        Edirne'de aracının plakasını bantla kapatan sürücüye para cezası
        Edirne'de aracının plakasını bantla kapatan sürücüye para cezası
        Edirne'de halk oyunları yarışmaları sona erdi
        Edirne'de halk oyunları yarışmaları sona erdi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de camilerde ramazan hazırlığı
        Edirne'de camilerde ramazan hazırlığı
        Edirne Sarayı Cihannüma Kasrı'ndan 200 yıl sonra Selimiye Camisi izlendi
        Edirne Sarayı Cihannüma Kasrı'ndan 200 yıl sonra Selimiye Camisi izlendi