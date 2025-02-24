Edirne'de taksinin yayaya çarpma anı araç kamerasında
Edirne'de taksinin yayaya çarpma anı araç kamerasınca kaydedildi.
Edirne'de taksinin yayaya çarpma anı araç kamerasınca kaydedildi.
B.T'nin kullandığı 22 T 0015 plakalı taksi, Bahriye Üçok Caddesi'nde yolun karşısına geçen E.V'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı yaya, sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.
Kaza anı, taksideki araç kamerasınca kaydedildi.
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