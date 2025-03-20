Edirne'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Edirne'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Edirne'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
E.E. idaresindeki 22 EE 279 plakalı otomobille, M.M. yönetimindeki 34 KEH 594 plakalı otomobil Kuvayı Milliye Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada sürücüler ve araçta bulunan yolcular yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otomobillerin çarpışma anı, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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