Edirne'de motokurye ve minibüs şoförünün kavgası araç kamerasına yansıdı

Araç kamerasına yansıyan kavgada, yolcuların kavgayı ayırmak için çaba sarf ettiği görüldü.

Kavgada H.B'nin bıçakla saldırdığı Ç.A. ve kavgayı ayırmaya çalışan F.A. ve minibüs şoförü yaralandı.

Motosikletinden inerek minibüse giren Ç.A. ile minibüs şoförü H.B. arasındaki sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

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