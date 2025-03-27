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        Edirne'de motokurye ve minibüs şoförünün kavgası araç kamerasına yansıdı

        Edirne'de, motokurye ile minibüs şoförü arasında yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 17:40 Güncelleme: 27.03.2025 - 17:40
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        Edirne'de motokurye ve minibüs şoförünün kavgası araç kamerasına yansıdı
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        Edirne'de, motokurye ile minibüs şoförü arasında yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne ait 22 M 020 plakalı minibüsün şoförü H.B. ile 22 AED 77 plakalı motosikletin sürücüsü Ç.A. arasında Atatürk Bulvarı'nda yol verme tartışması yaşandı.

        Motosikletinden inerek minibüse giren Ç.A. ile minibüs şoförü H.B. arasındaki sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

        Kavgada H.B'nin bıçakla saldırdığı Ç.A. ve kavgayı ayırmaya çalışan F.A. ve minibüs şoförü yaralandı.

        Araç kamerasına yansıyan kavgada, yolcuların kavgayı ayırmak için çaba sarf ettiği görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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