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        Anadolu Ajansı 105 yaşında

        Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ayşe Sarı, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Edirne Göç İdaresi Musa Aşılıoğlu Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 09:28 Güncelleme: 06.04.2025 - 09:28
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        Anadolu Ajansı 105 yaşında
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        Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ayşe Sarı, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Edirne Göç İdaresi Musa Aşılıoğlu Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutladı.

        Sarı, yayımladığı kutlama mesajında Anadolu Ajansının Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'nun haklı mücadelesini dünyaya duyurulması, Türk milletinin doğru ve eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmesi için Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920 tarihinde kurulduğunu anımsattı.

        Milli Mücadele’nin başladığı süreçte, bağımsızlık hareketini hem yurda hem dünyaya duyuran Anadolu Ajansı, mücadelede üstlendiği kritik görevlerle Cumhuriyet tarihi içinde özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Sarı, "Türk milletinin istiklali uğruna verdiği bu mücadelede, Anadolu’nun sesini ve haklılığını duyurma gibi önemli ve kutsal bir vazife üstlenen Anadolu Ajansımızın 105. yılını yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Edirne Göç İdaresi Musa Aşılıoğlu da Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yıl dönümünü yayımladıkları mesajlarla kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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