Uzunköprü Atatürk OSB Projesi'nin ön tahsis raporu onaylandı

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akalın, Uzunköprü Atatürk OSB Projesi'nin ön tahsis raporunun onaylandığını belirtti.

Akalın, yaptığı yazılı açıklamada, OSB'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Edirne Valiliği, Uzunköprü Belediyesi, Uzunköprü TSO ve Uzunköprü Ticaret Borsası iş birliğiyle hayata geçirileceğini bildirdi.

Bakanlık tarafından projenin ön tahsis raporunun onaylandığını belirten Akalın, "Bu gelişmeyle OSB'nin kurulum çalışmaları hız kazanmış oldu. Uzun yıllardır hayalini kurduğumuz Organize Sanayi Bölgesi projesi ön tahsis raporunun onaylanmasıyla gerçeğe bir adım daha yaklaştı. Bu karar projenin hem devletimiz nezdinde hem de bölgemiz için stratejik bir yatırım olarak görüldüğünün kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Akalın, projenin tüm aşamalarında aktif rol almaya devam edeceklerini kaydetti.

Sanayileşen, üreten ve büyüyen bir Uzunköprü'yü hep birlikte inşa edeceklerini belirten Akalın, şunları kaydetti: