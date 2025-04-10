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        Edirne Valisi Sezer, Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla Edirne Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:09 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:16
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        Edirne Valisi Sezer, Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla Edirne Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer'i ziyaretinde Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve şube müdürleri karşıladı.

        Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümünü kutlayan Sezer, polislere çalışmalarında başarı diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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