Edirne Valisi Sezer, Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer'i ziyaretinde Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve şube müdürleri karşıladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla Edirne Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

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