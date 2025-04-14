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        Milli Saraylar Başkanı Yıldız, TÜ Rektörü Hatipler'i ziyaret etti

        Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 09:08 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:21
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        Milli Saraylar Başkanı Yıldız, TÜ Rektörü Hatipler'i ziyaret etti
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        Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, restorasyon çalışmaları devam eden Edirne Sarayı'nda incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Yıldız, Hatipler ile bir araya geldi.

        Görüşmede, Edirne Sarayı'nda süren ihya çalışmaları değerlendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatipler, Edirne Sarayı'nın Milli Saraylar Başkanlığı tarafından titizlikle restore edilerek yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti.

        Kentin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkıldığını aktaran Hatipler, üniversite olarak bu tür çalışmaları desteklediklerini ve işbirliğine her zaman açık olduklarını kaydetti.

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