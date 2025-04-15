Edirne'de ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığı farklı ekim yöntemleriyle test edildi

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de, bitkinin kuraklığa karşı dayanıklılığını ve yağışlardan faydalanma durumunu ölçmek amacıyla birer ay arayla yapılan 3 farklı ekim metodu çalışmaları tamamlandı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce merkeze bağlı Sarayakpınar köyünde yürütülen "Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin ve Ekim Zamanlarının Ayçiçeği Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Projesi" kapsamında son deneme ekimi yapıldı.

Ekim yöntemleri ve döneminin, ayçiçeği verimi üzerindeki etkilerini ölçmek için yapılan deneme çalışmaları kapsamında pulluk işlemeyle ekim, kazık çekilerek ekim ve anıza ekim yöntemleri birer ay arayla denendi.

Namık Kemal Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadul Önemli'nin teknik desteğiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında bitkinin hasadından sonra ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilerek üreticilerle paylaşılacak.

- Vali Sezer, deneme ekimine katıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, proje kapsamında yapılan son deneme ekimine katıldı.

Ekim sahasında inceleme yapan Sezer, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve Prof. Dr. Önemli'den çalışma hakkında bilgi aldı.

Sezer, AA muhabirine, Edirne'nin ayçiçeği ekim alanı ve üretim kapasitesi bakımından Türkiye'nin en önemli şehirlerinin başında geldiğini söyledi.

Edirne'nin tarımı seven bir kent olduğunu, daha kaliteli ve yüksek verimli üretim için teknolojinin ve bilimin bütün olanaklarının kullanıldığını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Bu proje kapsamında ayçiçeği üretiminde ekim tarihi ve ekim şekilleri üzerine çalışma yapılıyor. İklim değişikliği nedeniyle bazen yağış az oluyor ve iklim koşulları farklı seyrediyor. Bu durum üretim sürecini etkiliyor. Üreticilerimizin bazıları ekimi erken, bazıları geç yapıyor. İklim farklılığı nedeniyle zaman zaman mağduriyetler yaşanabiliyor. Bunun önüne geçmek için bilimsel çalışma yapılıyor. Birer ay arayla 3 farklı toprak işleme metoduyla ekim yapıldı. Yıllar boyunca yapılacak bir araştırma. Hangisinin en iyi verimi sağlayacağıyla ilgili üreticilere bilgilendirme yapılacak."