Edirne'de 41 dilenciye 57 bin 646 lira ceza kesildi

Belediye yetkilileri, dilenciliğin Kabahatler Kanunu'na göre suç olduğunu hatırlatarak, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.

Zabıta ekiplerinin yaptığı üst aramalarında dilencilerin üzerinden çıkan 20 bin 136 liraya el konuldu.

Özellikle cami önleri ile yoğun alışveriş noktalarında yapılan uygulamalarda, dilencilik yaptığı tespit edilen 41 kişiye toplam 57 bin 646 lira idari para cezası kesildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde dilencilik yapan kişilere yönelik kapsamlı denetim yapıldı.

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