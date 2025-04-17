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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Edirne Millet Bahçesi açılışına davet edildi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 16:01 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:30
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Edirne Millet Bahçesi açılışına davet edildi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette Edirne'de devam eden projeler ve planlanan yatırımlar görüşüldü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Bakan Kurum'u, yakın zamanda hizmete girecek Söğütlük Millet Bahçesi'nin açılışına davet ettiklerini belirtti.

        Kentte önemli çalışmaların yapıldığını aktaran İba, "Şehrimizin geleceği için attığımız her adımda yanımızda olan, desteğini bizden esirgemeyen bakanımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Edirne için çalışmaya, üretmeye ve hayal ettiklerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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