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        Edirne'de trafikte yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye ceza kesildi

        Edirne'de trafikte yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle bir araç sürücüsüne 993 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 00:11 Güncelleme: 18.04.2025 - 00:11
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        Edirne'de trafikte yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye ceza kesildi
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        Edirne'de trafikte yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle bir araç sürücüsüne 993 lira para cezası kesildi.

        Fatih Mahallesi'nde, bir araç sürücüsünün seyir halinde yüksek sesle müzik dinlediği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

        Motosikletli Yunus Timleri, hafif ticari aracı İbrahim Zagra Caddesi'nde durdurdu.

        Ekipler, aracında yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 993 lira idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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