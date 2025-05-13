Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 823 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 823 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.H.Y'nin evinde arama yaptı.
Aramada 823 gram sentetik uyuşturucu, av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.
Ev sahibi M.H.Y. ve B.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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