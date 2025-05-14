Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı

        Edirne'de emniyet kemeri simülasyon aracına binen vatandaşlar, olası trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımının önemini deneyimleyerek test etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 14:48 Güncelleme: 14.05.2025 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de emniyet kemeri simülasyon aracına binen vatandaşlar, olası trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımının önemini deneyimleyerek test etti.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla Selimiye Meydanı'nda kurulan tıra gelen vatandaşlar, emniyet kemeri simülasyon aracına bindi.

        Uygulama sırasında araç ters döndürüldü. Vatandaşlar, yavaşlatılmış şekilde trafik kazası anında yaşanabilecek tehlikelere tanıklık etti.

        Trafik polisleri de emniyet kemeri kullanımının önemini anlattı.

        - "Emniyet kemeri hayat kurtarır"

        Simülasyon aracına binen Fatih Erbatur, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet kemerinin önemini bir kez daha anladığını söyledi.

        Trafikte gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirten Erbatur, "Çok heyecanlandım. Hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. 360 derece döndük. Emniyet kemeri hayat kurtarır. Araca bindiğimiz gibi takmamız gerekli." dedi.

        Ramazan Kaynak ise simülasyon aracı sayesinde farkındalığının artığını ifade etti.

        Kötü bir olayı güvenli bir şekilde tecrübe ettiğini anlatan Kaynak, "Araç takla attı ancak emniyet kemerimiz takılı olduğu için bir şey hissetmedik." diye konuştu.

        Lise öğrencisi Mehmet Sefa Ergüler de kaza anında yaşanabilecekleri ve emniyet kemerinin önemini yaşayarak gördüklerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü!
        Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü!
        Gerçek ortaya çıktı
        Gerçek ortaya çıktı
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        "Satın aldığımdan farklı ürün geldi" demeyin!
        "Satın aldığımdan farklı ürün geldi" demeyin!
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem

        Benzer Haberler

        Edirne'de evinin balkonuna kamera yerleştiren firari hükümlü polisten kaçam...
        Edirne'de evinin balkonuna kamera yerleştiren firari hükümlü polisten kaçam...
        Edirne'de 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Edirne'de 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        10. Uluslararası Edirne Maratonu, 1000 atletin katılımıyla koşulacak
        10. Uluslararası Edirne Maratonu, 1000 atletin katılımıyla koşulacak
        Vali Sezer'den Dünya Çiftçiler Günü'nde üreticilere ziyaret
        Vali Sezer'den Dünya Çiftçiler Günü'nde üreticilere ziyaret
        Edirne'de kuraklığa karşı büyük sulama yatırımları yapılıyor
        Edirne'de kuraklığa karşı büyük sulama yatırımları yapılıyor
        Üniversite öğrencileri ürettikleri elektrikli otomobille TEKNOFEST'te zirve...
        Üniversite öğrencileri ürettikleri elektrikli otomobille TEKNOFEST'te zirve...