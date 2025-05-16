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        Edirne'de çukura düşen at itfaiye tarafından kurtarıldı

        Edirne'de çukura düşen at itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 19:17 Güncelleme: 16.05.2025 - 19:17
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        Edirne'de çukura düşen at itfaiye tarafından kurtarıldı
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        Edirne'de çukura düşen at itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Çavuşbey Mahallesi'nde atının otlaması için bıraktığı bölgede çukura düştüğünü gören kişi, itfaiyeye haber verdi.

        Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının kaldırma aparatına bağlanan atı bulunduğu yerden çıkardı.

        Atın sahibi, ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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