Edirne'de çukura düşen at itfaiye tarafından kurtarıldı
Edirne'de çukura düşen at itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edirne'de çukura düşen at itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çavuşbey Mahallesi'nde atının otlaması için bıraktığı bölgede çukura düştüğünü gören kişi, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının kaldırma aparatına bağlanan atı bulunduğu yerden çıkardı.
Atın sahibi, ekiplere teşekkür etti.
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