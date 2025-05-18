Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Özünlü'nün Edirne'deki panelden ayrılmasına tepki gösterildi

Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneği Başkanı Ender Bilar, derneğin düzenlediği panele katılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü'nün, toplantıdan bilgilendirme yapmaksızın ayrılmasına tepki gösterdi.

Bilar, yaptığı yazılı açıklamada, dernek olarak "Yağlı Güreş ve Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Gelenekselliğin Korunması ve Sorumluluğu" başlıklı bir panel düzenlediklerini belirtti.

Panelin Edirne Belediyesi'nin ev sahipliğinde panelistlerin katılımıyla Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Küçük Salonu'nda yapıldığını aktaran Bilar, panelde, Kırkpınar'ın kültürel miras niteliği, korunması ve gelecek kuşaklara aktarımı konularının kapsamlı şekilde ele alındığını kaydetti.

Bilar, panelle ilgili bazı yanlış anlaşılmalar yaşandığını, yapılan bazı haberlerin Kırkpınar'ın önemini göz ardı edecek şekilde kurgulandığını savundu.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağasının panele ağa kıyafeti giymeden gelmesinin tepki çektiğini öne süren Bilar, "Aslında Kırkpınar Ağasının sorumluluğu, görev ve yetkileri 'Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Talimatı'nın 10. ve 11. maddelerinde açıkça belirtilmekte olup ağa kıyafeti de Madde:11/b'de yazmaktadır. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası geleneklere uygun kıyafet giyer." değerlendirmesinde bulundu.

Bilar, Ağa Özünlü'ye panelle ilgili gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını belirtti. Özünlü'ye tepki gösteren Bilar, şunları kaydetti: "Kendisine, özel olarak yazılmış bir davet mektubu gönderilmiş, özel kalemi aracılığıyla toplantının saati ve içeriği hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Ayrıca, katılım sağlaması halinde açılış bölümünde 15-20 dakikalık bir konuşma süresi ayrıldığı da açıkça iletilmiştir. Konuşma sonrası da kendisine bu durum ayrıca iletilmiştir. Tüm bu bilgilendirmelere rağmen, toplantının içeriğine dair peşin hükümlü değerlendirmelerde bulunulması, üzüntüyle karşılanmıştır. Katılım sayısının sınırlı olması, toplantının niteliğini ve içeriğini gölgelememelidir. Nitekim sayın ağanın, katılımcıların niteliğine yönelik ifadeleri, toplantıya katılan değerli bilim insanlarını ve izleyicileri derinden üzmüştür. Ayrıca, toplantı arasında herhangi bir bilgilendirme ya da izin isteme nezaketi göstermeksizin salonu terk etmesi de toplantı ciddiyeti açısından uygun görülmemiştir."