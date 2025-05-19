Trakya Üniversitesi öğrencileri, Sofya'da "Kaleiçi Konakları" restorasyon projesi sergisi açtı

Sofya Kütüphane Çalışmaları ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Stoyan Denchev, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ın açılış konuşmalarının ardından sergi gezildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sofya'daki Kütüphane Çalışmaları ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesinin 75. yıl dönümü kutlama etkinliklerine TÜ heyetiyle katılan öğrenciler, "Edirne'nin Kültürel Mirası-Rölöve ve Restorasyon Projesi" kapsamında hazırladıkları poster sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

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