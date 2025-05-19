Edirne'de 19 Mayıs "Gençlik Şöleni" etkinlikleriyle kutlandı

Sezer, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan standı da ziyaret ederek boy ve kilo ölçümü yaptırdı.

Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve protokol üyeleri, stantları gezerek öğrencilerin bayram coşkusuna ortak oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.