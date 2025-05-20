Edirne'de "AB Film Günleri" başlıyor

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Edirne AB Bilgi Merkezinin koordinesinde, AB Türkiye Delegasyonu, AB üye ülkelerinin büyükelçilikleri, AB kültür enstitüleri ve çeşitli AB bilgi merkezlerinin iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikte, Avrupa sinemasının seçkin ve ödüllü filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

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