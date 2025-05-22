Edirne'de hastalıklardan ari işletme sertifikalı hayvan çiftliklerinde kontroller sürüyor

Alınan numuneler laboratuvar ortamında analiz edilmek üzere ilgili birimlere gönderildi.

Denetim kapsamında hayvan sağlığını izlemek ve olası hastalıkları araştırmak amacıyla numune alma ve test işlemleri yapıldı.

Veteriner hekimler bu kapsamda Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy köyünde işletmede denetim ve kontrol çalışması yaptı.

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