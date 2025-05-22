Edirne'de hastalıklardan ari işletme sertifikalı hayvan çiftliklerinde kontroller sürüyor
Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalıklardan ari işletme sertifikalı hayvan çiftliklerinde kontrollerini sürdürüyor.
Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalıklardan ari işletme sertifikalı hayvan çiftliklerinde kontrollerini sürdürüyor.
Veteriner hekimler bu kapsamda Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy köyünde işletmede denetim ve kontrol çalışması yaptı.
Denetim kapsamında hayvan sağlığını izlemek ve olası hastalıkları araştırmak amacıyla numune alma ve test işlemleri yapıldı.
Alınan numuneler laboratuvar ortamında analiz edilmek üzere ilgili birimlere gönderildi.
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