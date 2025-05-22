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        Edirne'de hastalıklardan ari işletme sertifikalı hayvan çiftliklerinde kontroller sürüyor

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalıklardan ari işletme sertifikalı hayvan çiftliklerinde kontrollerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 08:51 Güncelleme: 22.05.2025 - 08:58
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        Edirne'de hastalıklardan ari işletme sertifikalı hayvan çiftliklerinde kontroller sürüyor
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        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalıklardan ari işletme sertifikalı hayvan çiftliklerinde kontrollerini sürdürüyor.

        Veteriner hekimler bu kapsamda Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy köyünde işletmede denetim ve kontrol çalışması yaptı.

        Denetim kapsamında hayvan sağlığını izlemek ve olası hastalıkları araştırmak amacıyla numune alma ve test işlemleri yapıldı.

        Alınan numuneler laboratuvar ortamında analiz edilmek üzere ilgili birimlere gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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