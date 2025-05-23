TÜ'de "Dünden Bugüne Raylı Sistemler" semineri düzenlendi

Açılış konuşmalarının ardından, TCDD Kapasite Daire Başkanı Şeyhmus Oktar sunumunda demiryollarının tarihsel gelişimi ile demiryolu işletmeciliği konularını ele aldı. Raylı sistem uzmanı Levent Durusoy ise raylı sistemlerin teknik yapıları hakkında detaylı bilgi verdi.

Seminerin açılışında konuşan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Ali Güleç ile Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tamer Özben, etkinliğin öğrencilere vizyon kazandıracak nitelikte olduğunu belirtti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Mimar Sinan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen "Dünden Bugüne Raylı Sistemler" başlıklı seminerde, raylı sistemlerin tarihsel süreci ve teknolojik dönüşümleri ele alındı.

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