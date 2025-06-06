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        Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, bayrama anavatanlarında girmenin mutluluğunu yaşadı

        Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan ve Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan gurbetçiler, Kurban Bayramı'na Türkiye'de girmenin sevincini yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 10:47 Güncelleme: 06.06.2025 - 10:59
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        Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, bayrama anavatanlarında girmenin mutluluğunu yaşadı
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        Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan ve Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan gurbetçiler, Kurban Bayramı'na Türkiye'de girmenin sevincini yaşadı.

        Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri başladı. Seyahat için kara yolunu tercih eden gurbetçiler, Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

        Sınır kapılarında alınan tedbirler sayesinde yurda giriş işlemlerini kısa sürede tamamlayan gurbetçiler, bayrama yetişmenin mutluluğunu yaşadı.

        Avusturya'dan gelen Mehmet Demir, AA muhabirine, bayram ve akraba düğünü dolayısıyla bu yıl Türkiye'ye erken geldiklerini söyledi.

        Yolculuğunun iyi geçtiğini belirten Demir, "Akşam saatlerinde evde olacağız. Türkiye'de olmak çok güzel bir duygu. Gurbette ailemize, arkadaşlarımıza ve yakınlarımıza özlem duyuyoruz. Bayramı birlikte geçireceğimiz için mutluyum." dedi.

        Ailesiyle Finlandiya'dan gelen Ömer Turunç ise bayramda aile ziyaretleri yapacaklarını ifade etti.

        Memlekete gelmenin tarif edilemez bir sevinç yaşattığını dile getiren Turunç, "Allah'a şükür bayrama yetiştik. Nevşehir ve Aksaray'da bayramı geçireceğiz. Türkiye'ye gelmek çok güzel bir duygu. Anlatılmaz bir his. Türkiye'de toprağa ayak basınca tüm yorgunluğum gitti." diye konuştu.

        Almanya'dan gelen Bülent Demirel de Türkiye'ye girdikten sonra duygu dolu anlar yaşadığını belirtti.

        Gözyaşı döken Demirel, "45 yıldır gurbetteyim. Türkiye'ye gelince çok seviniyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "10 yaşındaki çocuk gibi seviniyoruz"

        Avusturya'dan gelen Fethi Bozkurt ise anavatana gelmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Bayramı Ankara'da geçireceklerini belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

        "Örf ve adetlerimizi yerine getirip güzel atmosferin tadını çıkaracağız. Yağmurdan gelip güneşin tadını çıkaracağız. Türkiye'ye gelirken içimizde her zaman heyecan var. 10 yaşındaki çocuk gibi seviniyoruz. Türkiye yazısını görünce içimizi bir heyecan kaplıyor, bu durum her zaman sürecek."

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