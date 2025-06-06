Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, bayrama anavatanlarında girmenin mutluluğunu yaşadı

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan ve Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan gurbetçiler, Kurban Bayramı'na Türkiye'de girmenin sevincini yaşadı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri başladı. Seyahat için kara yolunu tercih eden gurbetçiler, Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Sınır kapılarında alınan tedbirler sayesinde yurda giriş işlemlerini kısa sürede tamamlayan gurbetçiler, bayrama yetişmenin mutluluğunu yaşadı.

Avusturya'dan gelen Mehmet Demir, AA muhabirine, bayram ve akraba düğünü dolayısıyla bu yıl Türkiye'ye erken geldiklerini söyledi.

Yolculuğunun iyi geçtiğini belirten Demir, "Akşam saatlerinde evde olacağız. Türkiye'de olmak çok güzel bir duygu. Gurbette ailemize, arkadaşlarımıza ve yakınlarımıza özlem duyuyoruz. Bayramı birlikte geçireceğimiz için mutluyum." dedi.

Ailesiyle Finlandiya'dan gelen Ömer Turunç ise bayramda aile ziyaretleri yapacaklarını ifade etti.