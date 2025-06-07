Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Ustasından coğrafi işaretli "Edirne tava ciğeri" tarifi

        Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, vatandaşların kurbanlık danaların ciğerinden "Edirne tava ciğeri" yapabileceğini belirterek, coğrafi işaretli yemeğin tarifini yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 13:56 Güncelleme: 07.06.2025 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ustasından coğrafi işaretli "Edirne tava ciğeri" tarifi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, vatandaşların kurbanlık danaların ciğerinden "Edirne tava ciğeri" yapabileceğini belirterek, coğrafi işaretli yemeğin tarifini yaptı.

        Edirne'nin ünü ülke sınırlarını aşan, kentte gastronomi turizminin önde gelen yiyeceklerinden olan tava ciğeri evlerde de pişiriliyor.

        İmrak, AA muhabirine meşhur tava ciğerinin hazırlanması ve pişirilmesi sürecini anlattı.

        Bazı püf noktalar uygulanarak evlerde tava ciğeri hazırlanabileceğini dile getiren İmrak, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

        Dana ciğerinin ilk olarak zarının ve sinirinin temizlenmesi gerektiğini kaydeden İmrak, "Kurbanlık danalarımızdan elde ettiğimiz karaciğerleri Edirne tava ciğeri olarak değerlendirebiliriz. Zarı ve sinirleri keskin bir bıçakla ayıklanan ciğer, yaprak şeklinde ince ince kesilir. Bol suyla yıkanır ve kanı tamamen akıtılır." dedi.

        İmrak, yıkandıktan sonra tuzlanan ciğerin buzdolabında 15-20 dakika dinlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

        Ciğeri pişirmek için derin bir tavaya ve yüksek ısıda ateşe ihtiyaç duyulduğunu belirten İmrak, tarifini şöyle sürdürdü:

        "Hazırlanan ciğerler beyaz buğday unuyla harmanlanır ve ayçiçeği yağının içinde kızartılır. Yağın iyice kızması lazım. Denemek için tavanın içine bir parça ciğer atılabilir ve ciğer yağın üzerine çıkarsa gerekli ısıya ulaşıldığı anlaşılır. Ardından tüm ciğerleri tavaya atabiliriz. Derneğimizin kurucu başkanı merhum Bahri Dinar, tava ciğeri için 'dünyanın en hızlı pişen tek yöresel yiyeceği' tanımlamasını yapardı. Pişirmesi 1 dakikayı geçmiyor ve hazır oluyor. Ciğerin yanında Karaağaç acı biberi, yoğurt ve cacık tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Deneyecek tüm vatandaşlarımıza afiyet olsun."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Aile tatili
        Aile tatili
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        İşte en değerli 10 Türk!
        İşte en değerli 10 Türk!
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kurban Bayramı'nın 2. gününde kapıda vizeye yoğun ilgi
        Kurban Bayramı'nın 2. gününde kapıda vizeye yoğun ilgi
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!

        Benzer Haberler

        Edirne'de çıkarılan "küfeki taşı" tarihi eserlerin geleceğe güvenle taşınma...
        Edirne'de çıkarılan "küfeki taşı" tarihi eserlerin geleceğe güvenle taşınma...
        Bağımlılıklarda "akran çevresi" yüzde 80 oranında etkili
        Bağımlılıklarda "akran çevresi" yüzde 80 oranında etkili
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Trakya'da 182 "acemi kasap" hastanelik oldu
        Trakya'da 182 "acemi kasap" hastanelik oldu
        TIR şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi
        TIR şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi
        Edirne'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kurban kesim alanlarını denetle...
        Edirne'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kurban kesim alanlarını denetle...