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        Trakya Üniversitesi Fen Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Trakya Üniversitesi Fen Fakültesinde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 14:41 Güncelleme: 13.06.2025 - 14:41
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        Trakya Üniversitesi Fen Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi
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        Trakya Üniversitesi Fen Fakültesinde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

        Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Balkan Kongre Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, öğrencilere gayretle yılmadan çalışmalarını tavsiye etti.

        Öğrencilere yeni hayatlarında başarı dileyen Hatipler, "Eğer bir işi rüyanızda görmüyorsanız, o işte başarılı olamazsınız. Rüyalarınızda görecek kadar o işe kendinizi adamalısınız. Yaşamınızın bundan sonraki bölümünde terk etmeyeceğiniz kırmızı çizgileriniz olsun, değerleriniz olsun. Asla onurunuzdan, dik duruşunuzdan vazgeçmeyin. Diklenmeden, kavga etmeden onurla itibarla durmaktan vazgeçmeyin, asla çalışmaktan vazgeçmeyin." diye konuştu.

        Fakülte Dekanı Prof. Dr. Murat Yurtcan da mezun öğrencilerin bilgiyi dönüştürebilen sorgulayabilen ve toplum yararına kullanılabilecek pozisyona getiren donanımlı kişiler olduğunu belirtti.

        Mezun oldukları fakültenin öğrencilerin her zaman yuvası olarak kalacağını ifade eden Yurtcan, "Gittiğiniz her yerde bilimin ışığını taşıyın. Karanlıkların karşısında dimdik durun." dedi.

        Fakülte birincisi Arda Akyıl da okulu birincilikle tamamlamış olmanın akademik bir başarı olmanın yanında yılların emeğinin, sabrının ve kararlılığının simgesi olduğunu dile getirdi.

        Başarısında ailesinin, hocalarının ve arkadaşlarının da payı olduğunu ifade eden Akyıl, "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.' sözüyle bizlere bilimin yolunu gösteren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından mezun öğrencilere belgeleri verildi.

        Meslek andını okuyan öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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