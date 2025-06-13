Trakya Üniversitesi Fen Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesinde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Balkan Kongre Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, öğrencilere gayretle yılmadan çalışmalarını tavsiye etti.

Öğrencilere yeni hayatlarında başarı dileyen Hatipler, "Eğer bir işi rüyanızda görmüyorsanız, o işte başarılı olamazsınız. Rüyalarınızda görecek kadar o işe kendinizi adamalısınız. Yaşamınızın bundan sonraki bölümünde terk etmeyeceğiniz kırmızı çizgileriniz olsun, değerleriniz olsun. Asla onurunuzdan, dik duruşunuzdan vazgeçmeyin. Diklenmeden, kavga etmeden onurla itibarla durmaktan vazgeçmeyin, asla çalışmaktan vazgeçmeyin." diye konuştu.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Murat Yurtcan da mezun öğrencilerin bilgiyi dönüştürebilen sorgulayabilen ve toplum yararına kullanılabilecek pozisyona getiren donanımlı kişiler olduğunu belirtti.

Mezun oldukları fakültenin öğrencilerin her zaman yuvası olarak kalacağını ifade eden Yurtcan, "Gittiğiniz her yerde bilimin ışığını taşıyın. Karanlıkların karşısında dimdik durun." dedi.