Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, mezuniyet sevinci yaşayan öğrencileri tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:33 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, mezuniyet sevinci yaşayan öğrencileri tebrik etti.

        Lalapaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet İlköğretim Okulu 8. sınıf ve Lalapaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin mezuniyet töreni düzenlendi.

        Okul birincilerine tablet hediye eden Geldi, eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirterek, mezun öğrencileri tebrik etti.

        - Edirne Belediyesinde görev değişikliği

        Edirne Belediye Başkan Yardımcılığı görevine Savaş Çerkez atandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, emekli olan belediye başkan yardımcısı Tuncer Şeren'in görevine İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü görevlerini yürüten Savaş Çerkez getirildi.

        Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Şeren'e hizmetinden dolayı teşekkür ederek, plaket verdi.

        İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü görevine Didem Oğuz, Zabıta Müdürlüğü görevine ise Önder Örnek atandı.

        - Edirne'de zincir marketler denetlendi

        Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentteki zincir marketlerde hijyen ve fiyat denetimi yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler yapılan kontrollerde, halk sağlığının korunması amacıyla hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığını incelendi.

        Zabıta ekipleri, belirlenen eksiklikler ve ihlaller hakkında market yetkililerini bilgilendirerek gerekli uyarılarda bulundu.

        Denetimlerin süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Zeliha'nın hayatı için 4 yıl 2 ay hapis!
        Zeliha'nın hayatı için 4 yıl 2 ay hapis!
        Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu
        Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu
        Yabancı turist ziyareti nisanda rekor kırdı
        Yabancı turist ziyareti nisanda rekor kırdı

        Benzer Haberler

        Trakya Üniversitesi Fen Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Trakya Üniversitesi Fen Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Edirne'de 16 yaşındaki kızı okul bahçesinde öldüren sanığın yargılanmasına...
        Edirne'de 16 yaşındaki kızı okul bahçesinde öldüren sanığın yargılanmasına...
        Edirne'de şehitler için mevlit okutuldu
        Edirne'de şehitler için mevlit okutuldu
        Gurbetçilere güvenli seyir için sınırdan otoyola kadar jandarma destek oluy...
        Gurbetçilere güvenli seyir için sınırdan otoyola kadar jandarma destek oluy...
        Edirneli milli güreşçi Eylem Engin Avrupa şampiyonu oldu
        Edirneli milli güreşçi Eylem Engin Avrupa şampiyonu oldu
        Edirne'de iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Edirne'de iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı