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        Yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

        Edirne'de polisin operasyonuyla yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 07:52 Güncelleme: 16.06.2025 - 07:52
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        Yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
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        Edirne'de polisin operasyonuyla yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan meslekten ihraç Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı C.M.Ç, emniyet amiri A.Ö, hava astsubayı F.D ile FETÖ iltisaklı kurumda çalışan S.Ü. ve H.İ. adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurt dışına kaçırılmak üzere kente düzensiz göçmen ve FETÖ şüphelilerinin getirileceğini tespit etmiş, şüpheli 2 aracı takibe alan ekipler, 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni otoyol gişeleri mevkisinde bırakan aracı durdurmuştu.

        Ekipler, sürücü ile 4 düzensiz göçmeni yakalamış, diğer araçtaki 5 FETÖ şüphelisi ile sürücüyü de gözaltına almıştı.

        Sürücüler tutuklanmıştı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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