Edirne'de Evliya Çelebi'nin seyahatlerinden esinlenilerek hazırlanan resim sergisi, sanatseverlerle buluştu

Edirne'de, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde tasvir ettiği eserlerin ve yerlerin resmedildiği sergi sanatseverlerle buluştu.

Devecihan Kültür Merkezi'nde açılan sergi, Tuzla Halk Eğitim Merkezi ile Kadıköy Bostancı Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa yürüttüğü "Evliya Çelebi'nin İzinde" Projesi kapsamında hazırlandı.

Projenin ilk rotası olan "Trakya, Rumeli ve Balkanlar"a ait güzergahların resmedildiği sergide, halk eğitim merkezlerinde görevli usta öğreticilerle kursiyerlerin çalışmaları yer alıyor.

Serginin açılış töreninde konuşan Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Evliya Çelebi'nin, Osmanlı döneminin en önemli seyyahlarından biri olduğunu söyledi.

Çelebi'nin Edirne ve Balkanlar'da yaptığı gezilerle döneme ışık tuttuğunu belirten Soytürk, "Evliya Çelebi, bizim kültürel mirasımızı en doğru aktaranlardan biri. Gezdiği yerleri ayrıntılı şekilde anlatarak tanınmasını sağlamıştır." dedi.

Tuzla Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cihan Bingöl de projeyle Evliya Çelebi'nin tasvir ettiği yerleri resimlerle anlatmayı hedeflediklerini söyledi.