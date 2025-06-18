Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı

        Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:03 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi’nde denetim gerçekleştirildi.

        Polis ekipleri uygulamada 184 kişi sorguladı, 62 aracı kontrol etti.

        Denetimde 5 araç sürücüsüne eksikleri nedeniyle para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Semih için Premier Lig iddiası!
        Semih için Premier Lig iddiası!
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı
        Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de polislerden öğrencilere "serinlemek için nehirlere girmeyin" uyar...
        Edirne'de polislerden öğrencilere "serinlemek için nehirlere girmeyin" uyar...
        Edirne İl Özel İdaresinden Çamlıca'ya yangın tankeri
        Edirne İl Özel İdaresinden Çamlıca'ya yangın tankeri
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Saldırgan köpekleri almaya giden muhtar bahçeye kilitlendiğini iddia etti
        Saldırgan köpekleri almaya giden muhtar bahçeye kilitlendiğini iddia etti
        Edirne merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınanların işle...
        Edirne merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınanların işle...