Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Edirne'de partililerle buluştu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Edirne'de partililerle buluştu.

Davutoğlu, Karaağaç Mahallesi'ndeki bir tesiste düzenlenen toplantıda, Edirne'nin her geçen gün siyasi ve ekonomik ağırlığını kaybettiğini ileri sürdü.

Edirne'ye gereken ilginin gösterilmediğini iddia eden Davutoğlu, "Görev yaptığım dönemde öne çıkarmayı istediğimiz şehirlerin başında Edirne geliyordu. Edirne'de önemli toplantılar gerçekleştirdik ve Dışişleri Bakanlığı Temsilciliğini açtık." dedi.

Trakya'nın önemli tarım topraklarına sahip olduğunu anlatan Davutoğlu, tarımın Türkiye için hayati önem taşıdığına değindi.

Davutoğlu, dünyadaki çatışma ortamına karşın Türkiye'nin başta buğday olmak üzere üretimi artırması gerektiğini belirtti.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın büyük ölçekli savaşın habercisi olduğunu öne süren Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: