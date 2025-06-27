Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kızına örnek olmak isteyen 48 yaşındaki kadın üçüncü üniversitesini tamamladı

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de oturan 48 yaşındaki emekli Ülkü Kaya, kızıyla üniversite sınavına hazırlanarak kazandığı Trakya Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'nü başarıyla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 13:16 Güncelleme: 27.06.2025 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızına örnek olmak isteyen 48 yaşındaki kadın üçüncü üniversitesini tamamladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de oturan 48 yaşındaki emekli Ülkü Kaya, kızıyla üniversite sınavına hazırlanarak kazandığı Trakya Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'nü başarıyla tamamladı.

        Kamudaki görevinden 2020 yılında emekli olan Kaya, üniversiteye hazırlanan kızı Öykü'ye hem destek hem de örnek olmak amacıyla yeniden sınavlara hazırlandı.

        Kızı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanırken, Kaya da Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'ne yerleşti.

        Kızıyla aynı dönem üniversite okumanın gururunu yaşayan Kaya, eğitim hayatını sürdürerek ziraat alanında bir bölümde daha okumayı hedefliyor.

        - "Eğitim aşkı çok güzel bir duygu"

        Kaya, AA muhabirine, hazırlık sınıfı dahil 5 yıl süren eğitimin ardından mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Aynı dönemde kızının da mezun olmasıyla duygularının daha da anlam kazandığını ifade eden Kaya, "Yabancı dil öğrenmek çok eskiden beri isteğimdi. Bu üçüncü üniversitem, üçüncü lisansımı bitiriyorum. Çok mutluyum." dedi.

        Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nü 2009'da tamamladıktan sonra aynı bölümde yüksek lisans yaptığını anlatan Kaya, 2015'te ise Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdiğini dile getirdi.

        Eğitim aşkının sürdüğünü ve okumayı çok sevdiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

        "Bu bölüme giriş hikayem kızımla ilgili. Kızım üniversite sınavına girecekti, emekli olmuştum. Üniversite sınavında yanında olmak için onunla birlikte sınava hazırlandım. Kızıma 'Üniversite sınav sorularını seninle okumak, aynı anda bunu hissetmek istiyorum.' dedim. Ben de sınava girdim. Kızım Ankara'da, ben Edirne'de okudum. Eşim bizimle çok gurur duyuyor, ben de çok mutluyum. Eğitim aşkı çok güzel bir duygu, herkese tavsiye ederim."

        Kendisindeki eğitim aşkının, hayatının her döneminde kızına örnek olduğunu dile getiren Kaya, "Kızıma okuma yazmayı ben öğretmiştim, üniversite sınavına birlikte hazırlandık, aynı dönemde okuduk, şimdi ise onunla aynı dönemde üniversiteden mezun olduk. Çok güzel, gurur verici bir duygu." diye konuştu.

        Kaya, Trakya Üniversitesinin kendisine çok şey kattığını anlatarak, "Hem hocalarımız hem de arkadaşlarımız çok yardımseverdi. Herkese tavsiye ederim. Üniversitenin hayalini kuranlar, olanakları varsa bunu gerçekleştirsin. Güçlü olsunlar, içlerindeki eğitim hevesini hiç kırmasınlar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Makilik alanda çıktı! Alevler evlere sıçradı!
        Makilik alanda çıktı! Alevler evlere sıçradı!
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        Beyaz Saray'dan 'ilginç' Trump paylaşımları
        Beyaz Saray'dan 'ilginç' Trump paylaşımları
        Çin'de iki yeni virüs keşfedildi! "İnsanlara bulaşabilir" uyarısı!
        Çin'de iki yeni virüs keşfedildi! "İnsanlara bulaşabilir" uyarısı!
        İddia: Trump yanılıyor, nükleer tesisler yok edilemedi
        İddia: Trump yanılıyor, nükleer tesisler yok edilemedi
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?

        Benzer Haberler

        Edirne'de Yunanistan Konsolosluğu önüne 'Çamerya soykırımını unutmadık' yaz...
        Edirne'de Yunanistan Konsolosluğu önüne 'Çamerya soykırımını unutmadık' yaz...
        Edirne'de otomobil ile SUV araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Edirne'de otomobil ile SUV araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Çamerya katliamının 81. yılında Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne siy...
        Çamerya katliamının 81. yılında Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne siy...
        Edirne'deki Söğütlük Millet Bahçesi'nde spor etkinlikleri düzenlendi
        Edirne'deki Söğütlük Millet Bahçesi'nde spor etkinlikleri düzenlendi
        Edirne'de sulama istasyonları incelendi
        Edirne'de sulama istasyonları incelendi
        Edirne Valisi Sezer, özel güvenlik görevlilerini kabul etti
        Edirne Valisi Sezer, özel güvenlik görevlilerini kabul etti