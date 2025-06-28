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        GÜNCELLEME - Edirne'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 17:11 Güncelleme: 28.06.2025 - 17:11
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        GÜNCELLEME - Edirne'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Ömeroba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Alevlere yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve su tankeriyle müdahale edildi.

        Rüzgarın etkisiyle 3 farklı noktaya sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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