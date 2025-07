GRAFİKLİ - Kırkpınar'da altın kemerin pusulası son yıllarda Antalya'yı gösteriyor

SALİH BARAN - Türk güreşinin en köklü organizasyonu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde uzun yıllardır adından söz ettiren Antalya, son dönemde altyapıya verilen desteklerin meyvesini toplamaya devam ediyor.

Yağlı güreşlerin "olimpiyatı" olarak nitelendirilen Kırkpınar'da son yıllarda altın kemerin kesintisiz olarak Antalya'ya gitmesi, bölgedeki sistemli çalışmanın ve sporcu yetiştirme anlayışının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Antalya'da belediyelerin ve özel kulüplerin genç pehlivanlara sağladığı imkanlar, güreşin geleceğini şekillendiriyor.

Altyapıdan yetişen sporcular, yalnızca Kırkpınar'da değil, yıl boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki er meydanlarında da kürsüye çıkıyor.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer, son yıllarda kesintisiz Antalya'ya gidiyor.

Son yıllardaki final güreşleri incelendiğinde "altın kemer pusulası"nın devamlı "güneyi" gösterdiği görülüyor.

Müsabakanın 49'uncu dakikasında Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban'ın dalmasından faydalanarak rakibini bacağından yakalayıp düşürerek arkasına geçti ve aldığı puanla başpehlivanlığı kazanmayı başardı.

- "Kurt bakışlı" seriyi tamamlarsa altın kemerin ebedi sahibi olacak

2024 yılında gerçekleşen 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı, final güreşinde rakibi Mustafa Taş'ı yenen Yusuf Can Zeybek oldu. Yusuf Can Zeybek, karşılaşmanın 52. dakikasında Mustafa Taş'ı kasnak ve paçasından yakaladı, rakibini sürerek dengesini bozan Yusuf Can çangalla müsabakayı kazandı. Yusuf Can Zeybek, bu sonuçla altın kemerin ebedi sahibi olma yolunda seriyi yakaladı.

"Kurt bakışlı" lakabıyla tanınan son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, altın kemerin ebedi sahibi olma yolunda er meydanına çıkacak.

2023 ve 2024 yıllarında üst üste iki kez başpehlivan ünvanını kazanan Zeybek, bu yıl da kürsünün zirvesinde yer alırsa Kırkpınar'ın simgesi altın kemeri ebedi olarak kazanmış olacak.