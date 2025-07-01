GRAFİKLİ - Kırkpınar'da altın kemerin pusulası son yıllarda Antalya'yı gösteriyor

SALİH BARAN - Türk güreşinin en köklü organizasyonu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde uzun yıllardır adından söz ettiren Antalya, son dönemde altyapıya verilen desteklerin meyvesini toplamaya devam ediyor.

Yağlı güreşlerin "olimpiyatı" olarak nitelendirilen Kırkpınar'da son yıllarda altın kemerin kesintisiz olarak Antalya'ya gitmesi, bölgedeki sistemli çalışmanın ve sporcu yetiştirme anlayışının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Antalya'da belediyelerin ve özel kulüplerin genç pehlivanlara sağladığı imkanlar, güreşin geleceğini şekillendiriyor.

Altyapıdan yetişen sporcular, yalnızca Kırkpınar'da değil, yıl boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki er meydanlarında da kürsüye çıkıyor.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer, son yıllarda kesintisiz Antalya'ya gidiyor.

Son yıllardaki final güreşleri incelendiğinde "altın kemer pusulası"nın devamlı "güneyi" gösterdiği görülüyor.

- "Pusula güneyi gösteriyor" İsmail Balaban'ın 2017 yılı 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yine Antalyalı Orhan Okulu'yu yenerek birinci olduğu Kırkpınar'ın sonuçları, Antalyalı başpehlivanlar için seriye bağlanan yıl oldu. Balaban'ın ardından 2018 yılında Orhan Okulu, 2019 ve 2021 yıllarında Ali Gürbüz, 2022 yılında Mustafa Taş, 2023 ve 2024 yıllarında ise Yusuf Can Zeybek, altın kemeri Antalya'ya götüren başpehlivan oldu. 2020 yılında salgın nedeniyle güreşler yapılamasa da başpehlivanlık ünvanı Ali Gürbüz'e verildi. Son yıllarda Orhan Okulu, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur, Cengizhan Şimşek ve Yusuf Can Zeybek, final yapmış Antalyalı başpehlivanlardan. Sinoplu olmasına rağmen Antalya Su ve Atıksu İdaresi Spor Kulübünün sporcusu Mustafa Taş da kemeri Antalya'ya götürdü.

Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan 2020 yılı 660. Tarihi Kırkpınar Güreşleri harici son yılların final güreşleri şöyle sonuçlandı: - "Sarı fırtına" İsmail Balaban kemeri Antalya'ya götürdü Antalyalı başpehlivanlar Orhan Okulu ve İsmail Balaban, 2017 yılında 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı olabilmek için güreşti. Final güreşinin normal süresinde kazanan çıkmayınca, mücadeleye puan alan pehlivanın galip sayıldığı "altın puan" bölümüyle devam edildi. Karşılaşmanın 54. dakikasında paçasından yakalamak amacıyla hamle yaptığı sırada rakibini açık düşüren İsmail Balaban, başpehlivan oldu. - Orhan Okulu kemeri Antalya'ya taşıdı 2018 yılında Orhan Okulu ve Şaban Yılmaz arasındaki 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final mücadelesi, büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Müsabakanın ilk dakikalarında Orhan Okulu, rakibini kasnak ve paçasından yakalamak için yoğun çaba gösterdi. Şaban Yılmaz uzun boylu olmasının avantajını kullanıp, rakibinin bu oyununu Orhan Okulu'nun ensesine bastırarak önlemeye çalıştı. Ara ara sert el enselerin görüldüğü normal bölümde galip çıkmadı ve puan alanın galip sayılacağı "altın puan" diye de adlandırılan bölümle güreşe devam edildi. Bu bölümde güreş hızlandı. Orhan Okulu, dış kazık paçadan yakaladığı rakibinin arkasına geçerek Şaban Yılmaz'dan puan kazandı ve yaklaşık 45 dakika süren finalin sonunda 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. - Kemer "Mega star uzun pehlivan" Ali Gürbüz'de 2019 yılı 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde, 2015 ve 2018 yıllarının başpehlivanı Orhan Okulu ile 2011 ve 2012 yıllarının başpehlivanı Ali Gürbüz'ün karşılaşması, sporcuların birbirini tartmasıyla başladı. 40 dakikalık normal sürede yenişemeyen pehlivanlar, kendilerini sakladıkları altın puan bölümünde daha aktif bir güreş sergiledi.

Güreşin 48. dakikasında rakibi Orhan Okulu'nun paçasına daldığı sırada bu pozisyondan kurtulan Ali Gürbüz, bir anda künde pozisyonu aldı. Ali Gürbüz, kontrolü ele geçirmesi sonrası Orhan Okulu'nun dengesini bozarak açık düşürdü. Puanı alarak güreşi kazanan Ali Gürbüz, bu sonuçla 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. - Salgında güreşler yapılamadı Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılı 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yapılamadı. Edirne Belediye Meclis kararıyla 2019 yılı başpehlivanı Ali Gürbüz'ün hakkı korunarak başpehlivanlık ünvanı verildi. - Ali Gürbüz seriye gidiyor 2021 yılı 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde 2011, 2012 ve 2019 Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ile rakibi İsmail Koç karşılaştı. Müsabakanın 40 dakikalık normal süresinde galip gelen olmayınca, puan alanın kazandığı bölüme geçildi. Karşılaşmanın 48. dakikasında İsmail Koç'u bastırarak puan alan Ali Gürbüz, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı olmayı başardı.

Ali Gürbüz, bu sonuçla altın kemerde ikinci seriyi yakalamış oldu. - Cengizhan'ın mutluluğu kısa sürdü 2022 yılı 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Cengizhan Şimşek ve Mustafa Taş karşılaştı. ​​​​​​​Müsabakanın 59. dakikasında rakibinin boş anını yakalayan Cengizhan Şimşek, atağıyla Mustafa Taş'ı bastırdı. Cengizhan Şimşek bu atağıyla puan alarak müsabakayı kazandı ve Kırkpınar başpehlivanı ünvanını aldı. Ancak Cengizhan Şimşek, Türkiye Dopingle Mücadele mevzuatı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulunun kararı gereğince hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Bu nedenle ünvan el değiştirerek 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlığı ünvanı Mustafa Taş'a geçti. - Yusuf Can Zeybek, kulüp arkadaşını yendi 2023 yılı 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde iki Antalyalı güreşçi İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek karşılaştı.

Müsabakanın 49'uncu dakikasında Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban'ın dalmasından faydalanarak rakibini bacağından yakalayıp düşürerek arkasına geçti ve aldığı puanla başpehlivanlığı kazanmayı başardı. - "Kurt bakışlı" seriyi tamamlarsa altın kemerin ebedi sahibi olacak 2024 yılında gerçekleşen 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı, final güreşinde rakibi Mustafa Taş'ı yenen Yusuf Can Zeybek oldu. Yusuf Can Zeybek, karşılaşmanın 52. dakikasında Mustafa Taş'ı kasnak ve paçasından yakaladı, rakibini sürerek dengesini bozan Yusuf Can çangalla müsabakayı kazandı. Yusuf Can Zeybek, bu sonuçla altın kemerin ebedi sahibi olma yolunda seriyi yakaladı. "Kurt bakışlı" lakabıyla tanınan son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, altın kemerin ebedi sahibi olma yolunda er meydanına çıkacak. 2023 ve 2024 yıllarında üst üste iki kez başpehlivan ünvanını kazanan Zeybek, bu yıl da kürsünün zirvesinde yer alırsa Kırkpınar'ın simgesi altın kemeri ebedi olarak kazanmış olacak.