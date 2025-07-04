Edirne'de başpehlivanın kullandığı araca çarpan motosikletli yaralandı
Edirne'de motosikletle hafif ticari aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edirne'de motosikletle hafif ticari aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Gülşah E'nin idaresindeki 39 DU 439 plakalı motosiklet Atatürk Bulvarı'nda Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kente gelen başpehlivan Süleyman Başar'ın kullandığı 07 CBN 359 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kazada yaralanan Gülşah E. sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Başpehlivan Başar, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
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