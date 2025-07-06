Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini, 40 milyon 664 bin 665 lirayla iş insanı mevcut güreş ağası Ufuk Özünlü kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 15:47 Güncelleme: 06.07.2025 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini, 40 milyon 664 bin 665 lirayla iş insanı mevcut güreş ağası Ufuk Özünlü kazandı.

        Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık yarı final güreşleri öncesi, 665. Tarihi Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı.

        Ağalık sembolü ağalık koçunu almak için ihaleye mevcut güreş ağası Ufuk Özünlü katıldı.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, sadece ağalık ihalesi değil ata mirasına sahip çıktıklarını, bu nedenle ağalık yapan tüm güreş ağalarına teşekkür ettiğini belirtti.

        Akın, ihalenin kazananının Kırkpınar ve Edirne olacağını ifade ederek ihaleyi 30 milyon liradan açtı.

        Tek aday Özünlü de ağalığın parayla değil gönülle alakalı bir müessese olduğunu ifade ederek, 40 milyon 664 bin 665 lira teklif verdi. Teklifi kabul gören Özünlü gelecek yılın da güreş ağası oldu.

        Özünlü ayrıca ihtiyaç sahipleri için de 122 koç bağışladığını belirtti.

        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığını kazanan Ufuk Özünlü, Edirneliler arasında gündem olan "modernize ağa kıyafetiyle" çayıra indi, davul zurna eşliğinde tribünleri selamladı.

        - Sarayiçi Er Meydanı'nda Türk bayrağı açıldı

        Ağalık ihalesi sonrası güreşlerde görev yapan hakemler ve güreşseverlerin taşıdığı 30 metrekarelik Türk bayrağı, Kırkpınar başcazgırı Emin Ger'in sunumu ve marşlar eşliğinde meydanda dolaştırıldı.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da yer aldığı tribünlerdeki seyirciler, Türk bayrağını ayakta selamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
        Kavurucu sıcaklar geliyor! 40 derecenin üzerine çıkacak!
        Kavurucu sıcaklar geliyor! 40 derecenin üzerine çıkacak!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Aileden izin almadan defnedilen cenazeyi başka mezara taşıdılar!
        Aileden izin almadan defnedilen cenazeyi başka mezara taşıdılar!
        Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!
        Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar

        Benzer Haberler

        665'inci Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü oldu
        665'inci Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü oldu
        Kırkpınar'da yarı finale kalan başpehlivanlar belli oldu
        Kırkpınar'da yarı finale kalan başpehlivanlar belli oldu
        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale çıkan isimler belli o...
        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale çıkan isimler belli o...
        Kırkpınar, yeni yerine taşınacak
        Kırkpınar, yeni yerine taşınacak
        Kırklareli'nde batı mısır kök kurdu zararlısı ile mücadele sürüyor
        Kırklareli'nde batı mısır kök kurdu zararlısı ile mücadele sürüyor
        Kırkpınar'da final günü
        Kırkpınar'da final günü