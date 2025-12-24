Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya'da bu sene buğday erken boy attı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bölgede ekilen buğdayların erken boy atmasına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 10:16 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da bu sene buğday erken boy attı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bölgede ekilen buğdayların erken boy atmasına neden oldu.

        Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava şartları nedeniyle buğdayın bu yıl erken gelişim gösterdiğini ifade etti.

        Bu durumun sık karşılaşılan bir tablo olmadığını belirten Arabacı, erken gelişen buğdayın seyrini hava şartlarının belirleyeceğini vurguladı.

        Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da buğdayların hava sıcaklığı dolayısıyla aşırı boy attığını söyledi.

        Sıcak hava nedeniyle buğdayın hızla geliştiğini vurgulayan Şaylan, iklim değişikliğinin hububat üretimini de olumsuz etkilediğini dile getirdi.

        Ekim ayında başlayan buğday ekiminin kasım ayında sona erdiğini anlatan Şaylan, "Şu an buğdayın don ve kar ile gelişiminin durması gerekiyordu. Hava sıcaklığı dolayısıyla buğday hızla gelişti, nisan ve mayıs aylarında olması gereken boya ulaştı." dedi.

        Boy atan buğdayların aşırı kar yağışıyla birlikte büyük zarar görebileceğini ifade eden Şaylan, bu durumun kırılmalara yol açabileceğini kaydetti.

        Buğdayın normal şartlarda aralık ayında 10–15 santimetre boylarında olması gerektiğine dikkati çeken Şaylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Geç ekilen buğdaylar bile şu anda olması gereken boyları geçti. Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Umarım aşırı kar yağışı olmaz ve buğday sezonunu zararsız şekilde atlatırız. Aşırı kar, boyu yüksek buğday alanlarına büyük zarar verebilir.

        Bu durum rekolteyi ve kaliteyi olumsuz etkiler. Buğdayın bu yükseklikte ve bu gelişmişlikte olması uygun değil. Bu mevsimde uyku halinde gelişmeden durması gerekirdi. Hem kökü hem de boyu gelişti. Bu durum hasat sezonunu da erkene çekebilir."

        Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ise bu yıl buğdayın beklenenden önce gelişmesinin üreticiyi tedirgin ettiğini belirtti.

        Üreticinin gözünün buğday tarlalarında olduğunu aktaran Saygı, "Her yıl farklı zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu yıl erken gelişim en büyük risklerden biri. Buğdayın erken çıkması üreticimizi strese sokuyor. Havalar hızla değişebiliyor ve bu durum verim ile kalite üzerinde belirsizlik yaratıyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Haksız fiyat artışına kesinlikle izin verilmeyecek"
        "Haksız fiyat artışına kesinlikle izin verilmeyecek"
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Edirne OSB'de Çinli firmanın yatırımında 1660 kişi istihdam edilecek
        Edirne OSB'de Çinli firmanın yatırımında 1660 kişi istihdam edilecek
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de hayvancılığa suni mera desteği
        Edirne'de hayvancılığa suni mera desteği
        Meriç'in "sigortası" Kanal Edirne'de yatak temizliği yapıldı
        Meriç'in "sigortası" Kanal Edirne'de yatak temizliği yapıldı
        Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Keşan'da trafik kazasında hayatını kaybedenler için yapılan anıt açıldı
        Keşan'da trafik kazasında hayatını kaybedenler için yapılan anıt açıldı