        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Enez Kaymakamı Merve Ayık, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 10:12 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:12
        Edirne'den kısa kısa
        Enez Kaymakamı Merve Ayık, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Enez ilçesinin tarımsal potansiyeli, yürütülen ve planlanan tarımsal faaliyetler ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

        Köse, Ayık'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, görevinde başarı diledi.

        Öte yandan, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Cemal Durmaz ile İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Üstün de Köse'ye ziyarette bulundu.

        - Eğitim şehitliğinde anma töreni düzenlendi

        Keşan ilçesindeki Karacaali Eğitim Şehitliği'nde anma töreni gerçekleşti.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, törende İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitliğe karanfil bırakıldı.

        Belediye Başkanı Mehmet Özcan, törende,14 Aralık 1998'deki trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencilerin hayallerinin yarım kaldığını belirtti.

        Özcan, öğrenciler Bahar Tiryakioğlu, Hüseyin Durmaz, Yalçın Keskin, Sinan Atay, Zati Kırcı, Adem Soydan, Reyhan Kandemir ve araç şoförü İsmail Gülcü'yü unutmadıklarını ve Keşanlıların kalbinde yaşadıklarını vurguladı.

        Karacaali Eğitim Şehitliği'nin şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla yenilendiğini belirten Özcan, "İsimlerini bir kez daha sevgiyle, saygıyla ve tarifsiz bir özlemle andık. Onlar bu toprakların unutulmaz evlatları olarak kalplerimizde yaşamaya devam ediyor. Rahmetle, minnetle ve özlemle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Karahisar köyünde mera ıslah çalışması yapıldı

        Keşan ilçesine bağlı Karahisar köyünde mera ıslah çalışması gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mera Islah ve Amenajmanı Projesi kapsamında, hayvanların yem ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

        Toplam 25 dönüm alanda yürütülen proje kapsamında, geçen yıl mera verimliliğinin artırılması amacıyla ön bitki olarak yulaf ekildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu yıl ise 7'li karışım mera otu ekimi, drone destekli ekim yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmalarla mera alanlarının ıslah edilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesi ve üreticilerimizin yem maliyetlerinin azaltılması hedeflenmektedir."

