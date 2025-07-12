Edirne Emniyetinden tayini çıkan personeller uğurlandı

Karaburun, görev süreleri boyunca kentte verdikleri hizmetlerden dolayı personele teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Çağlayan Kurt, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atanan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Tuncay Söğüt, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne atanan Başkomiser Osman Gök ve Van Emniyet Müdürlüğüne atanan Başkomiser Gamze Kadıoğlu için veda programı düzenlendi.

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