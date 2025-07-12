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        Edirne Emniyetinden tayini çıkan personeller uğurlandı

        –Edirne Emniyet Müdürlüğünde görevli olup tayinleri çıkan rütbeli personele veda programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 13:15 Güncelleme: 12.07.2025 - 13:15
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        Edirne Emniyetinden tayini çıkan personeller uğurlandı
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        –Edirne Emniyet Müdürlüğünde görevli olup tayinleri çıkan rütbeli personele veda programı düzenlendi.

        Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, farklı illere atanan personelle bir araya geldi.

        Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Çağlayan Kurt, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atanan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Tuncay Söğüt, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne atanan Başkomiser Osman Gök ve Van Emniyet Müdürlüğüne atanan Başkomiser Gamze Kadıoğlu için veda programı düzenlendi.

        Karaburun, görev süreleri boyunca kentte verdikleri hizmetlerden dolayı personele teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

        "Teşkilatımıza verdikleri katkılar unutulmayacaktır." diyen Karaburun, tayinlerin aynı zamanda yeni başlangıçlar olduğunu vurguladı.

        Karaburun, personele plaket verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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