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        Trakya Üniversitesinden idari personele teşekkür yemeği

        –Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, üniversite birimlerinde görev yapan idari personel için teşekkür ve moral yemeği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 13:18 Güncelleme: 17.07.2025 - 13:18
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        Trakya Üniversitesinden idari personele teşekkür yemeği
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        –Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, üniversite birimlerinde görev yapan idari personel için teşekkür ve moral yemeği düzenledi.

        Meriç Kenarı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Mustafa Tan ile üniversitenin yöneticileri ve çok sayıda idari personel katıldı.

        Rektör Hatipler, Trakya Üniversitesine ve Edirne’ye hizmet etme yolculuğuna büyük bir aşkla başladıklarını söyledi.

        Ekip çalışmasının önemine işaret eden Hatipler, görevini özveriyle yerine getiren her bir personelin üniversiteye önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

        Yapılan çalışmaların yalnızca bir başlangıç olduğunu dile getiren Hatipler, "Aşkla yola çıkanlar asla yorulmaz. Biz bir ekip olarak daha güçlüyüz ve bu birliktelik için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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