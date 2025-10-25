Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 11:01 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Akademisyen ve öğrencilerin kan bağışında bulundu.

        Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi ekipleri de öğrencilere kan bağışının toplumsal sorumluluk açısından önemini anlattı.

        Kan bağışı kampanyalarının süreceği kaydedildi.

        - "Yeşil Vatan" sertifikası çalışmaları

        İpsala Kurtuluş İlkokulu, "Yeşil Vatan" sertifikası almaya hak kazandı.

        İpsala Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Kodlama Haftası etkinlikleri kapsamında sınıf öğretmeni Duygu Çokaman koordinatörlüğünde öğrenciler "Yeşil Vatan" teması çerçevesinde kodlama becerilerini geliştirdi.

        Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu okul "Yeşil Vatan" sertifikası almaya hak kazandı.

        - Uyanık, okul inşaatını inceledi

        İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, İpsala Anadolu Lisesi inşaatını inceledi

        Uyanık, çalışmalar hakkında bilgi alarak okulda incelemelerde bulundu.

        Okulun en kısa zamanda hizmete sunulması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü aktaran Uyanık, İpsala'da eğitim kalitesinin yükselmeye devam ettiğini kaydetti.

        İpsala Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Aylin Kurt ve Abdullah Deniz de Uyanık'a eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Bulgaristan'dan gelen yeni mezun diplomatlar Edirne'de ziyaretlerde bulundu
        Bulgaristan'dan gelen yeni mezun diplomatlar Edirne'de ziyaretlerde bulundu
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Türk Yıldızları, Edirne semalarında test uçuşu yaptı
        Türk Yıldızları, Edirne semalarında test uçuşu yaptı
        Edirne'deki tarihi gar nostaljik dokuya uygun aydınlatıldı
        Edirne'deki tarihi gar nostaljik dokuya uygun aydınlatıldı
        Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplandı
        Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplandı