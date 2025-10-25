Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Akademisyen ve öğrencilerin kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi ekipleri de öğrencilere kan bağışının toplumsal sorumluluk açısından önemini anlattı.

Kan bağışı kampanyalarının süreceği kaydedildi.

- "Yeşil Vatan" sertifikası çalışmaları

İpsala Kurtuluş İlkokulu, "Yeşil Vatan" sertifikası almaya hak kazandı.

İpsala Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Kodlama Haftası etkinlikleri kapsamında sınıf öğretmeni Duygu Çokaman koordinatörlüğünde öğrenciler "Yeşil Vatan" teması çerçevesinde kodlama becerilerini geliştirdi.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu okul "Yeşil Vatan" sertifikası almaya hak kazandı.

- Uyanık, okul inşaatını inceledi

İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, İpsala Anadolu Lisesi inşaatını inceledi

Uyanık, çalışmalar hakkında bilgi alarak okulda incelemelerde bulundu.

Okulun en kısa zamanda hizmete sunulması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü aktaran Uyanık, İpsala'da eğitim kalitesinin yükselmeye devam ettiğini kaydetti.

İpsala Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Aylin Kurt ve Abdullah Deniz de Uyanık'a eşlik etti.