Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

        CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 13:15 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yazgan mesajında, 29 Ekim'in bağımsızlığın, egemenliğin ve yurttaş olma bilincinin sembolü olduğunu belirtti.

        Aydınlık bir gelecek ufkuna yürüyen Cumhuriyet'in, milletin ortak ülküsü ve çağdaş Türkiye’nin teminatı olduğunu ifade eden Yazgan, şunları kaydetti:

        "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarının ışığında yükselen devletimiz, saltanat değil yurttaşlık, ayrıcalık değil eşitlik, karanlık değil bilim ve akıl yoluyla var olmuştur. Cumhuriyetimizin temel değeri olan laiklik, hukukun üstünlüğü ve millet iradesi, bugün de bu toprakların en güvenilir güvencesidir.

        Bugün bir kez daha ilan ediyoruz. Cumhuriyetimiz, kökünü tarihten alan, dallarını bugünümüzden ve yarınımızdan uzatan bir çınar gibidir. 29 Ekim 1923, bir halkın kendi kaderini eline aldığı, kuldan yurttaşa dönüştüğü büyük bir devrimin adıdır. Bugün 102. yılında, Cumhuriyet'in değerlerini aşındırmaya, laikliği zayıflatmaya, halkın iradesini gölgelemeye çalışan her anlayışa karşı dimdik ayaktayız. Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet."

        - Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da mesajında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerle kutladığını belirtti.

        Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'in, herkes için bağımsızlığın, özgürlüğün ve çağdaşlığa olan inancın sarsılmaz güvencesi olduğunu ifade eden Gencan, şunları kaydetti:

        "Kurtuluş Savaşı'nda, her karışı kanla, alın teriyle yazılmış o eşsiz destanın neticesinde kurulan Cumhuriyetimiz, sadece bir yönetim şekli değil, eşitliği, adaleti ve insan sevgisini temel alan, bizi karanlıktan aydınlığa taşıyan bir medeniyetin projesidir. Bir hukukçu olarak ve en önemlisi, bu kadim şehrin, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olarak Cumhuriyetimizin bana ve tüm kız kardeşlerime hediye ettiği o seçme ve seçilme hakkının değerini, bu görevde her an attığım yüreğimde, yüreğimin ta derininde hissediyorum. Bu onurlu makam, Cumhuriyet'in kurucu felsefesine ve bizi hedeflediği çağdaşlık ufkuna olan sarsılmaz aşkımın en somut ifadesidir.

        Bu anlamlı günde, başta bu büyük eserin mimarı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise en derin minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun. Büyük bir gurur ve tarifsiz bir heyecanla kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Edirne'mizin her sokağında, her meydanında el ele, kalp kalbe bu büyük bayram coşkusunu birlikte yaşayalım."

        - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İba, mesajında Cumhuriyet'in, gelecek nesillere emanet edilecek en büyük miras olduğu belirtti.

        Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümünü ilk günkü heyecan ve coşkuyla kutladıklarını ifade eden İba, geleceğe güçlü bir biçimde ulaşabilmenin, Cumhuriyet'i korumak ve yaşatmakla mümkün olduğunu vurguladı.

        Geçmişte olduğu gibi, Cumhuriyet'in 102. yılında da Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için bıkmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini aktaran İba, mesajında şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün de karşılaştığımız sıkıntıları, birlik ve beraberlik içinde ele ele vererek atlatacağız. Cumhuriyet'i yaşatmak, yüceltmek ve gelecek nesillere aktarmak en büyük vazifemizdir. Cumhuriyetimiz, birçok zorluğa rağmen, aydınlık bir gelecek inşa etmek için çaba gösteren bir milletin cesaretinin, kararlılığının ve vizyonunun ürünüdür.

        Bugün, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde atılan bu büyük adımın üzerinden 102 yıl geçmiş olmasına rağmen, biz hala 29 Ekim 1923 günü yaşanan coşku ve inançla yolumuza devam ediyoruz. Bu önemli ve anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milletimizin sonsuza dek bağımsız yaşaması için, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Nice 102 yıllara, Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun."

        - CHP İl Başkanı Yücel Balkanlı

        CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı da mesajında Cumhuriyet'in 102. yılında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını ve bu toprakları vatan kılan kahramanları saygı, minnet ve rahmetle andığını belirtti.

        Cumhuriyet’in ve onun kurucu değerlerinin yılmaz bekçileri olduklarını aktaran Balkanlı, "Cumhuriyet özgürlüktür, eşitliktir, adalettir, kadınların ve gençlerin geleceğe umutla bakabilmesidir. Bizler, bu mirası sonsuza dek koruyarak, demokrasi, laiklik ve sosyal adalet ilkeleriyle ülkemizi aydınlık yarınlara taşımaya kararlıyız. Bu duygu ve inançla, başta Edirneli hemşerilerimiz olmak üzere tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        TOKİ'den uyarı
        TOKİ'den uyarı
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor

        Benzer Haberler

        Kapıkule ve İpsala'da 524 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Kapıkule ve İpsala'da 524 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Edirne'de sınır kapılarında 524 kilo 336 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Edirne'de sınır kapılarında 524 kilo 336 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Cumhuriyet'in 102'nci yılında 102 öğrenci gazete, bayrak ve şapka dağıttı
        Cumhuriyet'in 102'nci yılında 102 öğrenci gazete, bayrak ve şapka dağıttı
        Edirne'de kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan şüpheli adliyeye getir...
        Edirne'de kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan şüpheli adliyeye getir...
        Keşan'da sis etkili oldu
        Keşan'da sis etkili oldu
        Trakya Üniversitesinde STEM İnovasyon Laboratuvarı ve Okuma Salonu açıldı
        Trakya Üniversitesinde STEM İnovasyon Laboratuvarı ve Okuma Salonu açıldı