Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazgan mesajında, 29 Ekim'in bağımsızlığın, egemenliğin ve yurttaş olma bilincinin sembolü olduğunu belirtti.

Aydınlık bir gelecek ufkuna yürüyen Cumhuriyet'in, milletin ortak ülküsü ve çağdaş Türkiye’nin teminatı olduğunu ifade eden Yazgan, şunları kaydetti:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarının ışığında yükselen devletimiz, saltanat değil yurttaşlık, ayrıcalık değil eşitlik, karanlık değil bilim ve akıl yoluyla var olmuştur. Cumhuriyetimizin temel değeri olan laiklik, hukukun üstünlüğü ve millet iradesi, bugün de bu toprakların en güvenilir güvencesidir.

Bugün bir kez daha ilan ediyoruz. Cumhuriyetimiz, kökünü tarihten alan, dallarını bugünümüzden ve yarınımızdan uzatan bir çınar gibidir. 29 Ekim 1923, bir halkın kendi kaderini eline aldığı, kuldan yurttaşa dönüştüğü büyük bir devrimin adıdır. Bugün 102. yılında, Cumhuriyet'in değerlerini aşındırmaya, laikliği zayıflatmaya, halkın iradesini gölgelemeye çalışan her anlayışa karşı dimdik ayaktayız. Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet."

- Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da mesajında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerle kutladığını belirtti. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'in, herkes için bağımsızlığın, özgürlüğün ve çağdaşlığa olan inancın sarsılmaz güvencesi olduğunu ifade eden Gencan, şunları kaydetti: "Kurtuluş Savaşı'nda, her karışı kanla, alın teriyle yazılmış o eşsiz destanın neticesinde kurulan Cumhuriyetimiz, sadece bir yönetim şekli değil, eşitliği, adaleti ve insan sevgisini temel alan, bizi karanlıktan aydınlığa taşıyan bir medeniyetin projesidir. Bir hukukçu olarak ve en önemlisi, bu kadim şehrin, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olarak Cumhuriyetimizin bana ve tüm kız kardeşlerime hediye ettiği o seçme ve seçilme hakkının değerini, bu görevde her an attığım yüreğimde, yüreğimin ta derininde hissediyorum. Bu onurlu makam, Cumhuriyet'in kurucu felsefesine ve bizi hedeflediği çağdaşlık ufkuna olan sarsılmaz aşkımın en somut ifadesidir.

Bu anlamlı günde, başta bu büyük eserin mimarı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise en derin minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun. Büyük bir gurur ve tarifsiz bir heyecanla kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Edirne'mizin her sokağında, her meydanında el ele, kalp kalbe bu büyük bayram coşkusunu birlikte yaşayalım." - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. İba, mesajında Cumhuriyet'in, gelecek nesillere emanet edilecek en büyük miras olduğu belirtti. Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümünü ilk günkü heyecan ve coşkuyla kutladıklarını ifade eden İba, geleceğe güçlü bir biçimde ulaşabilmenin, Cumhuriyet'i korumak ve yaşatmakla mümkün olduğunu vurguladı.

Geçmişte olduğu gibi, Cumhuriyet'in 102. yılında da Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için bıkmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini aktaran İba, mesajında şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün de karşılaştığımız sıkıntıları, birlik ve beraberlik içinde ele ele vererek atlatacağız. Cumhuriyet'i yaşatmak, yüceltmek ve gelecek nesillere aktarmak en büyük vazifemizdir. Cumhuriyetimiz, birçok zorluğa rağmen, aydınlık bir gelecek inşa etmek için çaba gösteren bir milletin cesaretinin, kararlılığının ve vizyonunun ürünüdür. Bugün, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde atılan bu büyük adımın üzerinden 102 yıl geçmiş olmasına rağmen, biz hala 29 Ekim 1923 günü yaşanan coşku ve inançla yolumuza devam ediyoruz. Bu önemli ve anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milletimizin sonsuza dek bağımsız yaşaması için, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Nice 102 yıllara, Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun."