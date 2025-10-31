Habertürk
Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne'de minik sağlık elçileri arkadaşlarına ilk yardımı öğretti

        Edirne'de "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" Programı kapsamında eğitim alan ilkokul öğrencileri, öğrendikleri bilgileri arkadaşlarına anlatarak farkındalık oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 12:04 Güncelleme: 31.10.2025 - 12:04
        Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü doğrultusunda yürütülen program çerçevesinde, kent genelinden seçilen 20 öğrenciye teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. İl Sağlık Müdürlüğünce "sağlık elçisi" olarak görevlendirilen öğrenciler hem öğrendiklerini pekiştirdi hem de akranlarına örnek oldu.

        Plevne İlkokulu'nda düzenlenen tanıtım programına Edirne Valisi Yunus Sezer de katıldı.

        Stantları gezen Sezer, öğrencilerden kalp masajı, Heimlich manevrası ve acil durumlarda yapılması gereken ilk müdahaleler hakkında bilgi aldı.

        Sağlık elçileri, ayrıca ağız ve diş sağlığı, hijyen ve sağlıklı beslenme konularında maketler eşliğinde uygulamalı sunumlar yaptı.

        Sezer, gazetecilere, "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" Programı kapsamında aslında sağlık birimlerinin çocuklara kendilerini anlattığını belirtti.

        Etkinlik kapsamında sağlık sisteminin tamamen çocuklara tanıtıldığını anlatan Vali Sezer, "Sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı, ilk yardım ve 112 çocuklara tanıtıldı. Özellikle çocuklara acil müdahale konusu anlatıldı. Çocuklarımız çeşitli oyunlarla da hem öğrenci, hem eğlendi. Çocuklarımızdan da sağlık elçileri seçildi. Onlar da öğrendiği konuları arkadaşlarına anlatıyor. Çok önemli ve çok güzel bir proje. Uygulamalı olduğu için de öğrenciler büyük ilgi gösteriyor." dedi.

        Öğrenciler, Vali Sezer'in makam aracı olan yerli ve milli otomobil Togg'u da inceledi.

        Programa, İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

