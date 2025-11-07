Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de Gazze yararına kermes düzenlendi

        Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18 okulun katılımıyla Edirne'den Gazze'ye Yardım Kermesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 15:06 Güncelleme: 07.11.2025 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de Gazze yararına kermes düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18 okulun katılımıyla Edirne'den Gazze'ye Yardım Kermesi düzenlendi.

        Eski Cami önünde düzenlenen etkinlikte öğretmen, öğrenci ve velilerin hazırladıkları kek, kurabiye, börek, sarma ve tatlı gibi çeşitli yiyecekler satışa sunuldu.

        Diyanet Vakfı Edirne Şubesi çalışanları da açtıkları stantta lokma satarak kermese destek verdi.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermeste elde edilen gelir, Gazze'ye yardım için açılan hesaba yatırılacak.

        - Vali Sezer kermese katıldı

        Vali Yunus Sezer, kermese katılarak etkinlik hakkında bilgi aldı.

        Stantları gezen Vali Sezer, öğretmen ve öğrencileri duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.

        Sezer, gazetecilere İsrail'in saldırılarında 70 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

        Gazze'de yaşayanların hala açlık ve susuzlukla boğuştuğunu, temel insani yardımlardan uzak bir şekilde yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

        "21. yüzyılda insanlığın gözü önünde zulme uğrayan bir yerden ve kardeşlerimizden bahsediyoruz. Gençlerimizin buna duyarsız kalmamaları bizim için ayrıca sevindirici. Biz asil ve güzel bir milletiz, dünyanın neresinde mazlum varsa yanlarındayız. Hem dua ediyoruz hem de elimizden geldiği kadar fiili olarak da onların yanlarında bulunmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizde de aynı heyecanı görmek bizleri mutlu etti. Bu güzelliklerin gelecek nesiller eliyle yürütülmesi lazım. Dünyaya bizim insanlığı bir kez daha hatırlatmamız lazım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!

        Benzer Haberler

        Kapıkule'de rekor geçiş: 1 saatte 96 tır işlem gördü
        Kapıkule'de rekor geçiş: 1 saatte 96 tır işlem gördü
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne İl Genel Meclisi'nde ormanların korunması konusu ele alındı
        Edirne İl Genel Meclisi'nde ormanların korunması konusu ele alındı
        Edirne'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Kapıkule'de 1 saatte 96 TIR geçişiyle rekor kırıldı
        Kapıkule'de 1 saatte 96 TIR geçişiyle rekor kırıldı
        Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Edirne'de "Rezonans" dans göster...
        Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Edirne'de "Rezonans" dans göster...