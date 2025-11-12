Edirne'de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) ekipleri sevk edildi.

Edirne Toptancılar ve İmalatçılar Sitesi yanında bulunan Y.G'ye ait palet fabrikasının üretim bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

