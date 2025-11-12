Edirne'de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 20:53 Güncelleme: 12.11.2025 - 20:53
        Edirne'de palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Edirne Toptancılar ve İmalatçılar Sitesi yanında bulunan Y.G'ye ait palet fabrikasının üretim bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikanın içinde ve çevresinde yoğun duman oluştu.

        Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana geldi.

