Edirne'de firari hükümlü yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halise Hatun Mahallesi'nde "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası bulunan C.H'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
