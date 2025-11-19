Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya peynir mirası kayıt altına alınıyor

        Edirne Olgunlaşma Enstitüsü, Aile Yılı kapsamında başlattığı "peynir rotası" çalışmasıyla Trakya'nın peynir mirasını kayıt altına alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 11:02 Güncelleme: 19.11.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya peynir mirası kayıt altına alınıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Olgunlaşma Enstitüsü, Aile Yılı kapsamında başlattığı "peynir rotası" çalışmasıyla Trakya'nın peynir mirasını kayıt altına alıyor.

        Enstitüden yapılan açıklamaya göre, çalışmayla yerel peynirlerin üretim tekniklerinin ve kuşaktan kuşağa aktarılan anne reçetelerinin belgelenmesi hedefleniyor.

        Kapsamlı saha çalışmaları kapsamında Edirne'de dördüncü kuşak üreticiler Doruk Yardımcı ve Erhan Akgün ile görüşülerek, coğrafi işaret tescilli Edirne beyaz peynirinin üretim süreçleri incelendi.

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde Demir Çölgeçen'den eski kaşar üretimine ilişkin bilgiler alınırken, Gülten Çölgeçen'den peynir tatlısı tarifleri, Aynur Sezer’den ise sıfır atık yaklaşımıyla peynirin farklı kullanım alanlarına dair aktarımlar derlendi.

        Lalapaşa’nın Uzunbayır köyünde yedinci kuşak temsilcisi Samet Çelik’in sürdürdüğü yoğurtçuluk geleneği de belgelendi.

        Görüşmeler, peynir altı suyu gibi yan ürünlerin lor ve tarhana yapımında değerlendirilmesinin, geleneksel mutfak kültüründe sıfır atık yaklaşımının kadim bir unsurunu oluşturduğunu ortaya koydu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli plan hazırlığında"
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli plan hazırlığında"
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?

        Benzer Haberler

        Edirne'de buğdayın kuraklığa karşı dayanıklılığı üç farklı ekim yöntemiyle...
        Edirne'de buğdayın kuraklığa karşı dayanıklılığı üç farklı ekim yöntemiyle...
        Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Çatıda sıkışan martıyı itfaiye kurtardı
        Çatıda sıkışan martıyı itfaiye kurtardı
        Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünce öğrenci yurduyla ilgili iddiaların gerç...
        Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünce öğrenci yurduyla ilgili iddiaların gerç...
        Edirne'de atık ithalatı, çevresel gürültü ve atık su kaynaklı kirlilik başl...
        Edirne'de atık ithalatı, çevresel gürültü ve atık su kaynaklı kirlilik başl...
        Edirne'de tırdan düşen demir parçasına çarpan elektrikli araçta hasar oluşt...
        Edirne'de tırdan düşen demir parçasına çarpan elektrikli araçta hasar oluşt...