Trakya peynir mirası kayıt altına alınıyor

Görüşmeler, peynir altı suyu gibi yan ürünlerin lor ve tarhana yapımında değerlendirilmesinin, geleneksel mutfak kültüründe sıfır atık yaklaşımının kadim bir unsurunu oluşturduğunu ortaya koydu.

Kapsamlı saha çalışmaları kapsamında Edirne'de dördüncü kuşak üreticiler Doruk Yardımcı ve Erhan Akgün ile görüşülerek, coğrafi işaret tescilli Edirne beyaz peynirinin üretim süreçleri incelendi.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, çalışmayla yerel peynirlerin üretim tekniklerinin ve kuşaktan kuşağa aktarılan anne reçetelerinin belgelenmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.